ВСУ пытались убить мэра Алешек в Херсонской области при помощи HIMARS Пресс-секретарь врио главы Херсонщины: ВСУ использовали HIMARS для покушения на мэра Алешек

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины ВСУ использовали снаряд РСЗО HIMARS для покушения на жизнь главы администрации города Алешки Георгия Журавко, заявил ТАСС пресс-секретарь врио главы Херсонской области Владимир Василенко. Он пояснил, что градоначальник никаких ранений не получил. В Сети появились кадры разрушенного дома и повреждений в округе.

ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS, — сказал он.

В середине июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По его словам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять снарядов.

Также в июне мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев признался в том, что несколько недель назад на него было совершено покушение, в ходе которого использовались управляемые снаряды M982 Excalibur. По словам чиновника, он не пострадал «по счастливой случайности».

В июле ФСБ России предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый планировал взорвать машину главы республики, позже он признался, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в декабре прошлого года.