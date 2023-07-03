ФСБ предотвратила покушение на Аксенова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, рассказали в центре общественных связей ведомства. Украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль главы республики. В спецслужбе уточнили, что был задержан 35-летний мужчина, которого завербовала СБУ. Сейчас он дает признательные показания.

Задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу, — рассказали в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что предполагаемый диверсант был задержан, когда забирал бомбу из тайника. Заложить взрывчатку в автомобиль Аксенова он не успел.

3 мая сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По их данным, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ.