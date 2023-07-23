Появились кадры разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Видео с разрушениями Спасо-Преображенского кафедрального собора в результате взрывов в Одессе в ночь на 23 июля появились в социальных сетях. На кадрах показаны разбитые стены, горящие помещения храма, уничтоженный алтарь, поврежденная лепнина, вылетевшие окна.

На одном из видео автор обходит помещения разрушенного храма. Местами горит огонь. В этот момент на месте нет никаких оперативных служб, мужчина пытается вызвать пожарных.

Боже мой, ребята... Что же делать... Куда бежать, это же все может на голову падать. <...> Ребята, все, собора Преображенского нет. Е-мое, боже мой. <...> Я даже боюсь показывать, что там в алтаре происходит, — комментирует автор видео.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обвинил в разрушении собора Россию. Зеленский пообещал, что и в Одессе «обязательно будет ответ».

Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. <...> Они почувствуют этот ответ, — написал Зеленский.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Свято-Преображенский собор пострадал из-за украинской ПВО. По его словам, в Одессе упало не менее двух «нештатно сработавших» противоракет.

Первой ракетой [ПВО] был поврежден православный символ русской Одессы — Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре города. Вторая ракета ПВО попала по многоквартирному дому, один человек погиб, 19 ранены, среди них четверо детей. Нет сомнения, что работа ПВО ВСУ представляет собой наибольшую опасность для мирных жителей, — написал Рогов.

Ранее Одесский горсовет сообщил, что в Спасо-Преображенском соборе при взрывах были повреждены православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери.

В апреле центр Донецка подвергся украинскому обстрелу в пасхальную ночь, по данным представительства ДНР в СЦКК, всего в ночь на 16 апреля ВСУ выпустили по Ворошиловскому району города 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Прилеты фиксировали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, были попадания в автостанцию и крытый рынок неподалеку от храма, где в момент обстрела проходило богослужение, впоследствии прихожан пришлось эвакуировать.