Погибшего военкора Журавлева представят к награде посмертно

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший в ходе обстрела Запорожской области со стороны ВСУ, будет удостоен награды посмертно, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий. Журналиста представят к ордену «За заслуги перед Запорожской областью», уточнил он.

Награду получат и другие журналисты, попавшие под артиллерийский обстрел ВСУ в Запорожье: сотрудники «Известий» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков, фотокор РИА Новости Константин Михальчевский.

Журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ростислав Журавлев — посмертно, — сообщил Балицкий.

Он отметил, что находится на связи с медицинскими службами, состояние раненых военных корреспондентов стабильное, они в сознании.

О гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне проведения специальной военной операции стало известно 22 июля. Журналист погиб недалеко от населенного пункта Пятихатка в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

По словам постпреда России при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова, Москва потребует от ЮНЕСКО осудить убийство Ростислава Журавлева. Дипломат назвал произошедшее «гнусным преступлением». Аляутдинов добавил, что Россия собирается привлечь внимание всех членов организации к гибели военкора.