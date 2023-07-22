Военкор РИА Новости погиб при обстреле в зоне СВО РИА Новости: военкор Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО при украинском обстреле

Фото: МО Украины

РИА Новости сообщило о гибели своего военного корреспондента Ростислава Журавлева при обстреле в зоне специальной военной операции. По данным агентства, военкор погиб в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ.

Агентство сообщило о гибели Журавлева со ссылкой на информацию от своего корреспондента. По данным РИА Новости, также был ранен фотокорреспондент Константин Михальчевский, о его состоянии не уточняется. Кроме того, корреспондент «Известий» Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в мягких тканях и небольшой перелом.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Журавлев погиб 22 июля в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевка в село Владимировка.

Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам, — написал Балицкий.

Врио главы Запорожской области добавил, что фотокорреспондент Михальчевский находится в больнице с ранениями разной степени тяжести, ему оказывается вся медицинская помощь.

Telegram-канал «RT на русском» сообщил, что при обстреле также были ранены корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По информации канала, оба доставлены в больницу, у Польшакова четыре осколочных ранения, у Шикова — осколки в мягких тканях, небольшой перелом тазобедренных костей. Кроме того, RT со ссылкой на «Известия» передает, что под огонь также попали журналисты ТАСС и телеканала «Россия».

В июле 2022 года РИА Новости сообщало о присуждении Журавлеву специального приза премии «Золотое перо». Военкора удостоили награды за смелость при выполнении журналистского долга.

В октябре 2022 года автор Telegram-канала WarGonzo военкор Семен Пегов получил травму ноги в зоне СВО. Во время съемок репортажа о батальоне «Сомали» Пегов подорвался на мине.