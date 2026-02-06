Закотное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 февраля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 февраля? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Дробышево, Закотного, Константиновки, Красного Лимана, Новодмитровки, Никифоровки, Ильиновки, Озерного, Предтечино, Покровска, Радьковки, Степановки, Сергеевки, Северска, Торецкого, Удачного, Харькова, Шахово и Яровой?

WarGonzo

«На Гуляйпольском направлении войска РФ расширяют зону контроля в районе Староукраинки, сообщается о продвижении к Цветковому и Зализничному. Донецкий фронт. На Красноармейском направлении продолжаются бои у Гришино и Сергеевки. На Добропольском направлении идут бои в районе Нового Донбасса и Белицкого. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в районе Степановки, закрепляются в районе Ильиновки и Берестка. На Краснолиманском направлении войска РФ расширяют зону контроля южнее населенного пункта Диброва. На Северском направлении ВС РФ продвигаются юго-западнее Закотного, наступают в сторону населенного пункта Кривая Лука. Идут бои в Резниковке. Есть продвижение в районе Никифоровки в сторону Федоровки Второй», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Славянском направлении ВС России продвигаются на запад через Резниковку, а также в населенный пункт Озерное, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ признают наш успех под Привольем. Наступательные действия идут довольно-таки на широком фронте. Из Константиновки, в которой идут бои, приходит все больше кадров с работой наших FPV-дронов на оптоволокне из центральной части города, а на Харьковском направлении ВС РФ продолжают владеть инициативой на прежних участках фронта. На Краснолиманском направлении идут бои за одноименный город на его окраинах», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия в окрестностях Волчанска, как с южной стороны, так и с восточной, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Почти по всем участкам направления есть продвижение, которое поддерживают наша авиация и расчеты БПЛА, а также артиллерия. ВСУ перебрасывают силы с одного направления на другое, чтобы удержать занимаемые позиции. В районе населенного пункта Липцы в ходе разведывательных мероприятий были выявлены объекты ВСУ. Славянское направление (включая Северский участок). Увеличиваем контроль территорий, двигаясь юго-западнее Закотного. Атакуем по направлению к населенному пункту Кривая Лука. Идут бои в Резниковке. В районе Никифоровки идет продвижение в сторону Федоровки Второй. Продолжаются бои за юг и центр Миньковки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя

Наступление ВС РФ на Харьков 6 февраля: трупы офицеров, Купянск-Узловой

Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ: причины, депортируют ли в Казахстан