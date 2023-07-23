Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

Москва потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева, а также намерена привлечь внимание стран - членов международной организации к «этому гнусному преступлению», заявил постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Он отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов, передает РИА Новости.

Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима, — сказал дипломат.

Аляутдинов подчеркнул, что Россия на международных площадках не раз привлекала внимание к заказным убийствам публицистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. Было также направлено множество писем гендиректору ЮНЕСКО, однако реакции никакой не последовало. По его словам, в устах Запада забота о безопасности журналистов — чистое лицемерие.

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в августе 2022 года. Взрыв произошел в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга при взрыве начиненной взрывчаткой статуэтки, стоявшей рядом с ним. Девушка по имени Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку. Корреспондент погиб, еще 40 человек пострадали.