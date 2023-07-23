ВСУ начали применять термобарические мины: новости СВО на утро 23 июля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Саперы ВС РФ во время разминирования территории

Вооруженные силы Украины начали применять мины с термобарическими боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции, рассказал российский сапер с позывным Рахматулла. Он заявил, что эти снаряды реагируют на движения и управляются с помощью дронов. По словам военного, украинская армия дорабатывает штатные боеприпасы, снабжает их усовершенствованной системой сброса — делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется.

На тыльной части мины установлены датчики, которые реагируют на движение техники или человека. При приближении к ней снаряд направленно срабатывает и приводит к уничтожению цели. Однако российская армия уже научилась противодействовать таким минам, заверил военный.

Эвакуированным в пункты временного размещения после атаки БПЛА 12 жителям Красногвардейского района Крыма оказали медицинскую помощь. Четверо из пострадавших были госпитализированы. 22 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Красногвардейском районе в результате атаки украинского беспилотника взорвался склад боеприпасов. Для минимизации рисков было остановлено движение поездов.

Военкор Александр Сладков не согласился со словами президента Украины Владимира Зеленского об успехах контрнаступления Вооруженных сил Украины. Тогда украинский лидер заявил, что ВСУ прошли основные минные поля.

Сладков в свою очередь отметил, что взрывающиеся мины быстро дополняются. Военкор добавил, что российские минные поля «везде». Кроме того он отметил, что есть зоны сплошного плотного минирования перед второй и третьей линиями обороны, которые на самом деле не пройдены украинской армией.

Раненный при обстреле в Запорожье журналист «Известий» Роман Польшаков вышел на связь. Он перенес операцию на стопе. Как рассказал военкор, медики остановили кровотечение. В теле Польшакова оказались три осколка, которые необходимо извлечь. У него задеты мягкие ткани.

Две серии взрывов произошли на территории Украины. Ночью 23 июля онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины сообщили о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Также в этих регионах звучали сирены воздушной тревоги.

Воздушная тревога прозвучала в Одессе и Николаевской области. Кроме того, министерство сообщало о пуске корректируемых авиационных бомб над территорией Украины. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press Одесса, Украина

Позже Telegram-канал «Украина.ру» написал, что в Одессе произошла новая серия взрывов. Воздушные силы Украины заявили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Министерство обороны России не подтверждало эту информацию.

Вооруженные силы Украины снова обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. За десять минут было зафиксировано 11 атак.

The Washington Post сообщил, что США не планируют поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. По данным издания, Вашингтон не намерен менять свое решение в ближайшее время, несмотря на «давление и просьбы Киева». Белый дом больше беспокоится о том, что число таких снарядов в запасе Пентагона ограничено.

Центр по ремонту танков Leopard, которые поставляются Вооруженным силам Украины, заработал в Польше. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что бронетехника будет поставляться на предприятие Bumar. Первые два Leopard уже прибыли с Украины.

Кроме того, в Минобороны ФРГ сообщили, что Польша и Германия хотят совместно координировать ремонт танков Leopard. Как сообщает Der Spiegel, госкомпания PGZ попросила более €100 тысяч за первичный осмотр танков. Отмечается, что в Германии это стоило всего €12 тысяч.



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