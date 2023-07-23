Минобороны России опровергло удар высокоточным оружием по собору в Одессе

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Информация со стороны Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, все объекты, назначенные для поражения ночью 23 июля, в которых на Украине совместно с иностранными специалистами готовили теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

Информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры <...> [заведомо исключает] поражение гражданских объектов, <...> а также объектов культурного и исторического наследия, — заверили в Минобороны.

В ведомстве также изучили видео из Одессы с кадрами разрушений храма и пришли к выводу, что причиной его разрушения стали безграмотные действия операторов комплексов ПВО, повлекшие за собой падение украинской зенитной управляемой ракеты. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ намеренно располагают комплексы ПВО в жилых кварталах.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 23 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где против России готовились террористические акты с применением надводных беспилотников, а также местам их изготовления в районе Одессы.