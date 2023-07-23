Москвичка пожаловалась на мужа из-за жучков в микроволновке и машине

Жительница Москвы Елена пожаловалась на своего мужа в полицию из-за прослушивающих устройств, которые она нашла в микроволновке и машине, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что москвичка неоднократно жаловалась на мужа участковому.

Канал отмечает, что сначала Елена нашла устройство в микроволновке, услышав странный звук. К ней был подключен аппарат, собранный из смарт-часов и телефонной зарядки. Через день женщина нашла жучок в своем автомобиле.

По сообщению канала, муж Елены, с которым она сейчас разводится, настраивает детей против нее и угрожает подбросить женщине наркотики, чтобы лишить её родительских прав. Потерпевшая хочет, чтобы следствие привлекло ее мужа к ответственности, также она намерена ускорить процесс развода.

Ранее жительница Сахалинской области пожаловалась в полицию, что ее муж хранит дома боеприпасы и взрывчатку. Женщина обратилась в полицию после ссоры с супругом, в ходе которой тот угрожал ей оружием. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и приобретении боеприпасов и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Уточняется, что до 2016 года мужчина имел разрешение на использование охотничьего ружья. После того как он пригрозил своей супруге оружием, его лицензия была аннулирована. Тем не менее житель Сахалина продолжил хранить боеприпасы и взрывчатку. После очередного конфликта с супругой правоохранительные органы нашли у него оружие и снаряды, они были изъяты. В ближайшее время уголовное дело в отношении него будет рассмотрено в суде.