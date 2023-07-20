Россиянка пожаловалась в полицию, что ее муж хранит взрывчатку из-за ссоры МВД: жительница Сахалина пожаловалась в полицию, что ее муж хранит взрывчатку из-за ссоры

Жительница Сахалинской области пожаловалась в полицию, что ее муж хранит дома боеприпасы и взрывчатку, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве подчеркнули, что женщина обратилась в полицию после ссоры с супругом, в ходе которой тот угрожал ей оружием. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и приобретении боеприпасов и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Правоохранительные органы уже завершили расследование дела.

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Установлено, что с 1 мая 2016 года по 17 декабря 2022 года фигурант в своем гараже в районе улицы Фиалковой села Дальнее хранил незаконно приобретенные боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, — говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что до 2016 года мужчина имел разрешение на использование охотничьего ружья. После того, как он пригрозил своей супруге оружием, его лицензия была аннулирована. Тем не менее житель Сахалина продолжил хранить боеприпасы и взрывчатку, а также компоненты для них, в гараже. После очередного конфликта с супругой правоохранительные органы нашли у него оружие и снаряды, они были изъяты. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде.