«Разносят в хлам»: Сладков похвалил работу ВС РФ на Ореховском направлении Сладков сообщил о работе российской авиации на Ореховском направлении

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил об активной работе российской авиации на Ореховском направлении. По его словам, Запорожская область «гремит» от ударов ВС РФ. Минобороны данную информацию не комментировало.

Летчики бьют сегодня, как никогда, позиции ВСУ напротив наших все в гигантских султанах взрывов. Малую Токмачку «грачи» разносят в хлам, — рассказал Сладков.

Военкор также сообщил об активном наступлении ВС РФ на Курдюмовском направлении. По его словам, российские силы бьют по позициям противника, который старается подобраться к Артемовску. Армия РФ сохраняет за собой инициативу, однако ситуация остается сложной, добавил Сладков.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные прорвали украинскую оборону возле Сватово — Кременной. Солдатам удалось пройти вперед практически на четыре километра. Группировки войск «Центр» также успешно двигается в районе Кармазиновки. МО РФ данную информацию не комментировало.

Вместе с этим Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что российские войска отбили попытку контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. По его информации, военные превратили вражеские БМП Bradley и танки Leopard в груду металлолома. Кроме того, противник лишился около 70 солдат. Минобороны не давало комментариев по данной информации.