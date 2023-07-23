ВС России превратили технику ВСУ в груду металла на Запорожском направлении ВС России отразили наступление ВСУ в использованием западной техники на Запорожском направлении

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Уничтоженная военная техника ВСУ

Украинские военные ночью предприняли неудачную попытку контрнаступления на Запорожском направлении, в результате чего ВСУ потеряли порядка 70 бойцов, а также западную технику, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его данным, в операции по отражению украинского наступления были активно задействованы БПЛА «Ланцеты».

Утверждается, что украинские военные передвигались на БМП Bradley и танках Leopard. По данным канала, три БМП были сожжены, еще один потерял гуслю, после чего его добили FPV-дроном, пятый Bradley был выведен из строя, подход к нему, как пишет канал, невозможен.

Кроме того, из строя был выведен немецкий танк Leopard, порядка 70 человек личного состава ВСУ были ликвидированы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форуме в США признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ, пообещав при этом, что оно ускорится. По его словам, украинское командование бережет личный состав и сейчас военные постепенно преодолевают минные поля.

Также Зеленский назвал Крымский мост целью, которая, по его словам, должна быть нейтрализована. Такое заявление президент Украины сделал вскоре после атаки надводных дронов по мосту 17 июля, в результате которой погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь.