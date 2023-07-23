Стало известно о прорыве обороны ВСУ у Сватово-Кременной «РВ»: ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Сватово-Кременной на несколько километров

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Сватово-Кременной на несколько километров. Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» ведут успешное наступление в районе Кармазиновки. Российские войска штурмом взяли высоты и опорники ВСУ в лесополосах.

Канал отмечает со ссылкой на сводки украинских военных аналитиков, что ВС России смогли продвинуться в сторону рубежа село Новоегоровка — село Островское почти на четыре километра. Кроме того, российским военным удалось взять ряд лесопосадок к западу у населенных пунктов Ковалевка и Кармазиновка.

Таким образом, ВС РФ продолжают наступление, немало украинских военнослужащих сдается в плен. Также в результате продвижения бойцам группировки «Центр» удалось занять высоты и взять под огневой контроль поселок Новоегоровка.

Ранее украинские военные ночью предприняли неудачную попытку контрнаступления на Запорожском направлении, в результате чего ВСУ потеряли порядка 70 бойцов, а также западную технику. В операции по отражению украинского наступления были активно задействованы БПЛА «Ланцеты».

Как утверждают военкоры, украинские военные передвигались на БМП Bradley и танках Leopard. В итоге три БМП были сожжены, еще один потерял гусеницу, после чего его добили FPV-дроном, пятый Bradley был выведен из строя. Помимо того, из строя был выведен немецкий танк Leopard.