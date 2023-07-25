На Украине признали, что контрнаступление отстает от намеченного графика Глава Минобороны Украины Резников: контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем предполагалось

Фото: МО Украины

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от намеченного графика, передает телеканал CNN. Украинский министр назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны причинами его медленного течения.

Контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Среди причин является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны, — заявил Резников.

В то же время он признал, что «не беспокоится» по этому поводу, поскольку все «идет по плану». Резников также не согласился с мнением, что наступление должно быть быстрым, поскольку вооруженный конфликт — это не «компьютерная игра». Как отметил Резников, контрнаступление ВСУ, в частности, на южном фронте «отстает от графика» из-за того, армии Украины «очень трудно» проходить через минные поля.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США вместе с европейскими союзниками предоставили Украине колоссальные объемы военного оборудования. В скором времени, по его словам, будет анонсирован новый пакет военной помощи Запада.

Как отмечал ранее Владимир Путин, потери личного состава ВСУ с момента начала контрнаступления составили 26 тысяч человек.