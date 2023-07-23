Путин заявил о рекордном количестве подбитых Leopard и Bradley в зоне СВО

Фото: МО РФ

За минувшие сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество иностранной техники ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Лукашенко, которые приводятся на сайте Кремля, за один бой российские бойцы подбили более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.

Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день, — отметил Путин.

Иностранные наемники также несут значительные потери, указал российский лидер. Лукашенко предположил, что иностранцы погибают «из-за своей тактики», Путин сформулировал причину таких потерь противника иначе.

Из-за своей глупости, — сказал президент РФ.

Путин добавил, что общественность стран, власти которых отправляют своих граждан на Украину, должна знать о происходящем в зоне конфликта, и российская сторона будет доводить до них сведения об этом.

Глава государства подчеркнул, что со стороны украинской армии действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой. Путин добавил, что с начала попыток контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч военных. На прошлой неделе, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил такие же цифры потерь ВСУ с 4 июня, также глава МО РФ докладывал о поражении более трех тысяч единиц украинской техники.