Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай ради Путина Daily Telegraph: в ЮАР обсуждают перенос саммита БРИКС в КНР из-за ордера МУС

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что ряд членов правительства ЮАР пытаются убедить президента страны Сирила Рамапосу в необходимости переноса саммита БРИКС в Китай. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать дискуссии о выполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина. Саммит запланирован на август текущего года, он должен пройти в Йоханнесбурге.

Мы надеемся, что президент прислушается к озабоченностям и обратится к Китаю. Мы страдаем от всей этой российской истории. Она беспокоит многих людей, в том числе высокопоставленных членов правительства, — цитирует газета одного из представителей властных кругов ЮАР.

Саммит БРИКС должен пройти с 22 по 24 августа. На него приглашены главы всех стран-участниц объединения.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.

Издание Sunday Times ранее сообщало, что власти ЮАР рекомендовали президенту РФ не приезжать на саммит БРИКС и принять участие во встрече в формате видеосвязи.

Африканист Владимир Шубин в свою очередь предположил, что власти Южно-Африканской Республики могут ограничить действие международных законов на своей территории, чтобы избежать ареста Путина во время визита в страну, которая признает юрисдикцию МУС.