СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

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Карим Ахмад Кхан

Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС), выдавшим ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о прокуроре Хане Кариме Асаде Ахмаде и судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинесе.

По данным следствия, 22 февраля 2023 года прокурор Международного уголовного суда Хан Карим Асад Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации.

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Отмечалось, что прокурор, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, разыскивается по статье УК РФ.