«Самая сексуальная»: что пишут о Тернер звезды — Кэмпбелл, Байден, Бейонсе О «королеве рок-н-ролла» скорбят все — от музыкантов и актеров до астронавтов НАСА и президента США

Фото: IMAGO/Horst Galuschka/Global Look Press

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер

Смерть королевы рок-н-ролла Тины Тернер, которая накануне скончалась в возрасте 83 лет в своем доме недалеко от Цюриха после долгой болезни, опечалила ее поклонников по всему миру. Что написали о певице известные актеры, музыканты, политики и другие знаменитости — в материале NEWS.ru.

Джо Байден: «Просто лучшая»

Память Тины Тернер почтил президент США Джо Байден.

«До того, как стать королевой рок-н-ролла, Тина Тернер была дочерью фермера из Теннесси. В детстве она пела в церковном хоре, прежде чем стать одной из самых успешных артисток звукозаписи всех времен. Обладательница 12 премий „Грэмми“, она была единственной женщиной, выигравшей в категориях „поп“, „рок“ и „R &B“, что свидетельствует о ее многогранности, креативности и широкой привлекательности. Концерты Тины привлекали миллионы зрителей, а о ее зажигательных танцевальных выступлениях ходили легенды. Ее культовые хиты, включая Proud Mary, The Best, What’s Love Got to Do with It, до сих пор ценятся и исполняются во весь голос поколениями поклонников», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Президент США отметил, что «Тина не только была талантом, который появляется раз в поколение и навсегда меняет американскую музыку, но и сила ее личности была выдающейся».

«Преодолевая невзгоды и даже жестокое обращение, она построила карьеру на века, а также жизнь и наследие, которые полностью принадлежали ей. Джилл (супруга Джо Байдена. — NEWS.ru) и я посылаем нашу любовь и молитвы ее мужу Эрвину, остальным членам семьи Тернер и поклонникам по всему миру, которые сегодня скорбят по женщине, которая, по их мнению, была „просто лучшей“», — заключил Байден.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден выразил соболезнования родным звезды

Барак Обама: «Она была неудержимой»

Экс-президент США Барак Обама присоединился к поклонникам Тины со всего мира и «почтил память звезды, чей свет никогда не померкнет».

«Тина Тернер была искренней. Она была сильной. Она была неудержимой. И она всегда оставалась верной себе — говорила и пела о своей правде через радость и боль, триумф и трагедию», — написал Обама.

Мик Джаггер: «Я ее никогда не забуду»

Британский рок-музыкант и вокалист группы The Rolling Stones, в которого Тина Тернер, по собственному признанию, была тайно влюблена, выразил печаль в связи со смертью звезды, которую назвал «своей замечательной подругой».

«Она была поистине чрезвычайно талантливой исполнительницей и певицей. Она была вдохновляющей, теплой, забавной и щедрой. Она так сильно мне помогла, когда я был молод. Я никогда ее не забуду», — поделился 79-летний Джаггер в соцсетях.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Экс-президент США Барак Обама тоже грустит из-за ухода Тины

Бейонсе: «Моя любимая королева»

Смерть Тины оплакивает американская певица Бейонсе. В 2008 году они вместе исполнили хит «Proud Mary» на церемонии вручения премии «Грэмми».

«Моя любимая королева. Бесконечно люблю тебя. Благодарна тебе за вдохновение, за проторенные тобой дороги. Ты воплощение силы и стойкости. Ты воплощение мощи и страсти. Нам повезло быть свидетелями твоей доброты и прекрасной души, которые пребывают с нами и сейчас», — написала артистка.

Элтон Джон: «„Электрическая“ Тина»

Британский певец Элтон Джон выложил в сеть фотографию с совместного концерта с Тиной и признался, что известие об уходе звезды стало для него «очень печальной новостью».

«Мы потеряли одну из самых восхитительных и „электрических“ исполнительниц в мире. Абсолютная легенда в записи и на сцене. Она была недосягаемой», — подписал фотографию Элтон Джон.

Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press Элтон Джон пел вместе с Тернер на концерте

Брайан Адамс: «Спасибо, что подарила нам свой голос»

Известный канадский рок-музыкант Брайан Адамс, исполнивший песню Its Only Love с Тернер, поблагодарил певицу за возможность выступать с ней на одной сцене.

«Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты взяла меня с собой в тур и сделала своим другом. Спасибо за то, что вдохновляешь миллионы людей во всем мире на то, чтобы говорить свою правду, и спасибо тебе за то, что подарила нам свой голос», — сказал певец.

Глория Гейнор: «Проложила путь для многих женщин — черных и белых»

Глория Гейнор, прославившаяся культовой диско-песней конца 1970-х I Will Survive, опубликовала портрет покойной исполнительницы с прощальными словами.

«Я очень, очень опечалена известием о кончине Тины Тернер. Она знаковая легенда, которая проложила путь для многих женщин в рок-музыке, черных и белых. Она с большим достоинством и успехом сделала то, что очень немногие осмелились бы сделать в свое время в этом жанре музыки», — отметила Гейнор.

Beach Boys: «Никто не сравнится с Тиной»

Основатель культовой рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон признался, что он всегда был большим поклонником голоса и энергии Тины, которую артист назвал одной из величайших певиц всех времен.

«Песня River Deep, Mountain High всегда останется одной из моих любимых. И ничто не сравнится с тем, как Тина исполнила песню Proud Mary», — написал в Сети Уилсон.

Red Hot Chili Peppers: «Глубоко сексуальная женщина»

О смерти певицы также высказался Майкл Бэлзаре (известный как Фли) — басист одной из самых успешных американских рок-групп Red Hot Chilli Peppers.

«Тина — самый настоящий рокер. Величайшая исполнительница. Самая глубоко сексуальная женщина. Она всегда вдохновляла меня своей энергией, и я всегда испытывал благоговение перед ней и перед ее безграничной силой», — написал в соцсетях музыкант.

Фото: POP-EYE/Peng via imago-image/Global Look Press Уход Тины Тернер опечалил ее поклонников по всему миру

Форест Уитакер: «Икона, которую полюбили»

Американский актер, обладатель «Оскара» Форест Уитакер, сыгравший в фильмах «Черная пантера» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», назвал Тину Тернер «иконой, которую полюбили за ее голос, танец и дух».

«Отдавая дань ее памяти, давайте вспомним о ее стойкости, подумаем о том величии, которое может последовать за нашими самыми мрачными днями. Спасибо, что делилась с нами своими дарами, Тина. Ты просто лучшая», — поделился Уитакер.

Наоми Кэмпбелл: «Покойся с миром, королева»

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл вспомнила, как впервые встретила Тину Тернер в Париже в 1978 году. Тогда певица покорила ее «магнетической аурой, королевским позитивом и чистотой».

«Ты заразила нас драйвом, упорством, умением верить в мечту и не сдаваться. Покойся с миром, королева, легенда, икона. Да здравствует Тина Тернер», — провозгласила модель.

Опра Уинфри: «Росла на протяжении всей жизни»

Американская телеведущая Опра Уинфри выложила в Сеть фотографии с Тернер и написала: «Она — наша вечная богиня рок-н-ролла, которая обладала огромной внутренней силой, которая росла на протяжении всей ее жизни. Она была образцом для подражания не только для меня, но и для всего мира. Она поощряла ту часть меня, о существовании которой я и не подозревала».

NASA: «Отправилась к звездам»

К соболезнованиям присоединились даже в американском Национальном аэрокосмическом агентстве NASA.

«Просто лучшая. Легенда музыки Тина Тернер блистала на сцене и в миллионах сердец как королева рок-н-ролла. Ее наследие будет вечно жить среди звезд», — подписали в агентстве фотографию со звездным небосводом.

