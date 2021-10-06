Саакашвили заявил о готовности пройти тест на наркотики
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:20, 06 октября 2021
Михаил СаакашвилиФото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Находящийся за решёткой бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ответ на обвинение в наркозависимости заявил, что готов пройти тест на запрещённые препараты в присутствии СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика Давида Садзаглишвили.
Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ сдать медицинскому персоналу учреждения по исполнению наказаний любой материал для теста на любой наркотик, — сказал юрист.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после его въезда на территорию Грузии. Он покинул страну в 2013 году. В Грузии на него заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения. По словам грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-президент приехал в тюрьму «с улыбкой». Однако за решёткой его психическое состояние начало вызывать серьёзное беспокойство. Он также указал на наркозависимость Саакашвили.