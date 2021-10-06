Саакашвили заявил о готовности пройти тест на наркотики

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана начать переговоры с Арменией по нормализации отношений, в чём может принять активное участие Европейский союз. Как сообщает «Интерфакс. Азербайджан», об этом азербайджанский лидер заявил, принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко.

Как отметил Алиев, он видит желание ЕС способствовать урегулированию конфликта. Это может помочь в многих сферах. Сейчас основным вопросом является обеспечение и мира в регионе в поствоенный период. Мы хотим...