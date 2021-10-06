В Грузии рассказали о тяжёлом психическом состоянии Саакашвили

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что экс-президент Михаил Саакашвили приехал в тюрьму после возвращения в страну «с улыбкой». Однако за решёткой его психическое состояние начало вызывать серьёзное беспокойство, сообщает «РИА Новости».

По словам премьера, тяжелым состоянием Саакашвили взволнованы в «Едином национальном движении». Сторонники экс-президента требуют немедленно его освободить и заявляют, что он не сможет долго находиться в тюрьме.

Вместо развалившейся страны Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения — он вошел в тюрьму с улыбкой, а теперь беспокоится лишь о том, как выбраться оттуда, — говорится в сообщении.

Гарибашвили уверен, что Саакашвили действительно надеялся устроить переворот и не был готов садиться в тюрьму.

Ранее сообщалось, что Саакашвили продолжает делать «русское дело». Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По мнению политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет, пока был у власти.

В Грузии на бывшего президента заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения. Он был задержан первого октября.