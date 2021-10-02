В Грузии заявили о «русском деле» Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать «русское дело». Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передаёт ТАСС. По мнению политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет, пока был у власти.

Он передал России 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело, — сказал Кобахидзе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 1 октября заявил, что судьба Саакашвили не интересует Кремль.

Ранее сообщалось, что адвокат задержанного в Грузии Саакашвили Бека Басилая признался, что ему никак не удаётся связаться со своим подзащитным. Он отметил, что пытается поговорить с представителями МВД Грузии, прокуратуры и пенитенциарной системы, но пока не получил ответа. Юрист назвал задержание Саакашвили политическим решением и заявил, что оно не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.

В Грузии на политика заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения. Он был задержан 1 октября.