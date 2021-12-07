Саакашвили сообщил о прекращении лечения в знак протеста

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что он прекращает медицинское лечение в знак протеста. Причиной стало ужесточение правил приёма посетителей со стороны руководства госпиталя, в котором сейчас находится политик. Обращение Саакашвили зачитал его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

Прекращаю всякого вида медицинское лечение, пока не упразднят так называемые нормы дисциплины, — говорится в сообщении Саакашвили.

По словам политика, после того как Служба госинспекции наложила штраф на Минюст за распространение видеокадров из тюрьмы с его участием, представители учреждения сообщили ему, что приняли решение установить в отношении Саакашвили так называемые нормы дисциплины. В их число входят ограничение на приём посетителей и запрет на просмотр телевизора. Формальной причиной стал удар Саакашвили рукой по прибору для измерения давления.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в военном госпитале города Гори, он проходит там лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Ранее сообщалось, что у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.