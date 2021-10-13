Саакашвили рассказал о трагической попытке вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее предпринимал попытку вернуться на родину, и это чуть не закончилось для него трагедией. Причиной своего приезда в Грузию он назвал «безграничную тоску». Об этом сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи», которая взяла у находящегося под арестом Саакашвили письменное интервью.

По словам Саакашвили, в этот раз он долго готовился к возвращению на родину. Это была уже не первая попытка его приезда в Грузию.

Всё вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом и не то, что сейчас описывают в СМИ, — рассказал экс-президент страны.

Политик признался, что причиной приезда стала «непреодолимая, безграничная тоска», из-за которой ему каждую ночь снились различные места в Грузии.

Улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно, — добавил Саакашвили.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. После задержания он объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. У себя на родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трём годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также в настоящее время в суде рассматриваются дела, фигурантом которых является Саакашвили: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из государственного бюджета.