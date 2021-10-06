Саакашвили пожаловался на отсутствие в камере телевизора

В камере экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме, где он содержится, нет телевизора. Об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили, его слова передаёт Sputnik Грузия.

У него нет телевизора. Ему сказали, что телевизора нет на складе, поэтому у него в камере его нет. Каждый заключённый имеет право иметь в камере телевизор, но такими техническими мелочами ему пытаются ограничить доступ к информации, — сказал адвокат после встречи с экс-президентом в тюрьме.

Саакашвили был задержан в начале октября после прибытия на территорию Грузии. На родине на политика заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.

Он назвал фальшивыми приговоры, на основании которых его задержали. Предъявленные ему обвинения он считает «заказом» российского президента Владимира Путина.

Рассмотрение одного из дел Саакашвили в суде назначено на 10 ноября.