«С трудом противостоит»: на Западе встревожены положением Украины Foreign Affairs: соотношение сил в зоне СВО существенно изменилось в пользу РФ

Соотношение сил в зоне военной операции на Украине существенно изменилось в пользу Москвы, пишет американский журнал Foreign Affairs. По оценкам издания, Россия обладает значительным превосходством как в живой силе, так и в материальных ресурсах.

Москва обладает превосходством как в живой силе, так и в материальных ресурсах, которому Украина с трудом противостоит на фоне ослабления поддержки со стороны Запада, — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что по мере продолжения конфликта Россия будет только укреплять свои позиции в территориальном плане. При этом эксперты подчеркивают, что непризнание этого факта Западом не способно повлиять на реальное положение дел.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство Украины превратилось в международную террористическую ячейку. По словам дипломата, Киев отличается неонацистской прошивкой.

До этого китайские аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.