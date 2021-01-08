Рухнувший в Инонезии самолёт попал в зону сильной турбулентности

https://static.news.ru/photo/c0801ea0-5356-11eb-b149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmat Dian Prasanto via imago-images.de/Global Look Press

Разбившийся в Индонезии пассажирский самолёт при взлёте проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Как сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, в тот момент в радиусе 15 км от аэропорта была большая облачность, сильный дождь и молнии, в то же время видимость составляла около 2 км, что было вполне приемлемо для взлёта или посадки.

Все самолёты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность,— цитирует портал Detik Сэптиади.

Он уточнил, что температура верхней части облаков достигала −70 градусов по Цельсию, поэтому самолёты, проходя через грозовое облако, неизбежно испытывали турбулентность. Дождь и молнии значительно ухудшили видимость, но всё же, по словам специалиста, эти условия не могли послужить препятствием для взлёта самолёта.

Как писал NEWS.ru, сотрудники поисковой группы обнаружили в Яванском море вблизи Индонезии местоположение двух чёрных ящиков разбившегося самолёта Boeing авиакомпании Sriwijaya Air.

Ранее было обнаружено вероятное место его крушения — водолазы нашли обломки лайнера на глубине 23 метров.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт авиакатастрофы недалеко от Джакарты, а российский лидер Владимир Путин уже направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing.

Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На борту самолёта находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту этого самолёта не было.