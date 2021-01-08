Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой

https://static.news.ru/photo/f1b9672c-5290-11eb-9350-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing у берегов Явы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы, — указано в телеграмме.

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air упал 9 января. Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты.

На борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. 56 из них — пассажиры, остальные — члены экипажа. Граждан России среди них нет. Предполагаемые обломки самолёта и останки людей ранее обнаружили местные рыбаки. Они рассказали также, что слышали звуки разорвавшихся бомб в районе крушения Boeing.

Ранее глава Министерства транспорта Индонезии подтвердил информацию, согласно которой лайнер авиакомпании Sriwijaya Air упал в Японском море, сообщил NEWS.ru.