Глава индонезийского Минтранса подтвердил сведения о падении лайнера

https://static.news.ru/photo/adaaaf16-527a-11eb-829c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Глава Министерства транспорта Индонезии подтвердил информацию, согласно которой лайнер авиакомпании Sriwijaya Air упал в Японском море. Его слова были обнародованы в субботу, 9 января.

Самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты. На борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. 56 из них — пассажиры, остальные — члены экипажа. Граждан России среди них нет.

В воде уже обнаружили предполагаемые обломки самолёта и тела людей. Официальной и однозначной информации о жертвах авиакатастрофы пока нет.

Ранее Министерство транспорта Индонезии подтвердило, что связь с лайнером пропала. Позднее глава ведомства Буди Карья Сумади подтвердил факт катастрофы.

Да, он недалеко от острова Мале, — передаёт слова министра detikNews.

Как писал NEWS.ru, в Сети уже появилось видео, на котором моряки, участвующие в спасательной операции, демонстрируют алюминиевые детали с якобы рухнувшего лайнера. Местные рыбаки позже рассказали журналистам, что слышали звуки разорвавшихся бомб в районе крушения вылетевшего из Джакарты Boeing.