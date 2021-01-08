Поисковики обнаружили чёрные ящики разбившегося в Индонезии лайнера

https://static.news.ru/photo/0de79c40-532f-11eb-ab17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veri Sanovri/Global Look Press

Сотрудники поисковой группы обнаружили в Яванском море вблизи Индонезии местоположение двух чёрных ящиков разбившегося самолёта Boeing авиакомпании Sriwijaya Air.

Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев, — цитирует ТАСС руководителя национального поисково-спасательного агентства Багуса Пурухито.

Он уточнил, что в район крушения уже прибыли суда со спецтехникой, которая должна помочь найти ящики.

Мы надеемся, что сможем обнаружить устройства в самое ближайшее время. На данный момент это является одной из приоритетных задач, — подчеркнул Багус.

Как писал NEWS.ru, ранее было обнаружено вероятное место крушения пассажирского Boeing у берегов Индонезии, водолазы нашли обломки лайнера на глубине 23 метров.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air недалеко от Джакарты. Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing.

Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На борту самолёта находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, потерпевшего крушение, не было.