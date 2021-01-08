Найдено вероятное место крушения Boeing у берегов Индонезии

https://static.news.ru/photo/435cc80a-5302-11eb-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veri Sanovri/XinHua/Global Look Press

В Яванском море близ Индонезии обнаружено вероятное место крушения пассажирского Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, водолазы нашли обломки лайнера на глубине 23 метров, сообщает Associated Press со ссылкой на командующего ВС Индонезии.

Он отметил, что сообщение водолазов позволяет говорить, что место крушения самолёта наконец найдено, передаёт РИА Новости.

Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета, — сказал командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Ранее министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air недалеко от Джакарты.

Как сообщал NEWS.ru, пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На борту самолёта находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, потерпевшего крушение, не было.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing у берегов Явы.

В район предполагаемого крушения самолёта направились семь патрульных кораблей береговой охраны Индонезии. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию.