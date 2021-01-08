Индонезия направила семь кораблей береговой охраны к месту крушения Boeing

https://static.news.ru/photo/24781726-528c-11eb-9457-fa163e074e61_660.jpg Фото: djplkemenhub151/facebook.com

Семь патрульных кораблей береговой охраны Индонезии направились в район предполагаемого крушения Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море.

Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолета, — приводит ТАСС сообщение Министерства транспорта Индонезии.

По предварительным данным, борт SJ182 потерпел крушение неподалёку от маленького острова Лаки.

Как писал NEWS.ru, днём 9 января ресурс Flightradar24 сообщил о потере связи с авиалайнером. По данным сервиса, через четыре минуты после вылета из Джакарты самолёт потерял более десяти тысяч футов высоты. По данным сервиса, лайнер совершил первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад.

Позже представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил, что связь с самолётом была потеряна. Спасатели начали поисковую операцию.

На борту самолёта находились 65 человек, включая членов экипажа. Самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск.

По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, потерпевшего крушение, не было.