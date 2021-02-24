Россию в Пентагоне назвали угрозой для существования США

https://static.news.ru/photo/9347dd56-770f-11eb-af2f-96000091f725_660.jpg Тод Уолтерс Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия всё ещё представляет угрозу для Соединённых Штатов и их европейских союзников, даже после введения в отношении Москвы экономических санкций.

Россия остаётся постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников, — заявил генерал на форуме ассоциации ВВС.

Уолтерс отметил, что Россия якобы рядом с Европой ведёт «дестабилизирующие и злонамеренные действия», сообщает ТАСС.

Представитель Пентагона также обвинил Москву и Пекин в «милитаризации Арктики». По его словам, они якобы пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США следят за вложениями России и Китая в ракетные технологии для их сдерживания и не стремятся к вооружённому противостоянию с этими странами. Об этом заявил замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Он отметил, что региональные потенциалы РФ и КНР, их вложения в ракеты средней дальности являются вызовами для США.