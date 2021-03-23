Россиянку двое суток избивали и пытали в Турции

https://static.news.ru/photo/1b50ba68-8be4-11eb-8cfe-96000091f725_660.jpg Фото: De Grandis/Fotogramma/Global Look Press

Силовики Турции арестовали в Стамбуле мужчину, подозреваемого в избиении россиянки, рассказал журналистам адвокат потерпевшей. По данным оперативников, он двое суток избивал женщину, а также пытал её. 47-летняя гражданка РФ в соцсети познакомилась с турком Альпом Мутлу и в середине марта прилетела в мегаполис для встречи с ним.

Пара поселилась в одном из отелей, однако, когда через некоторое время между ними возникли разногласия, кавалер начал избивать пострадавшую. Ей оказали помощь российские дипломаты. Они направили сотрудника генконсульства РФ в Стамбуле в больницу к соотечественнице и впоследствии навещали её неоднократно. Женщине помогли также «с контактами в полиции», передаёт РИА Новости.

Накануне в Турции заявили о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. При этом вице-президент страны Фуат Октай сообщил, что борьба за защиту их прав будет продолжена с опорой на традиционные ценности.

Как писал NEWS.ru, факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей. Кроме того, президент назвал охрану прав несовершеннолетних «абсолютным приоритетом», призвав прокуроров в первоочередном порядке рассматривать проблемы многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и сирот.