Россиянка пропала в ущелье в Абхазии

В Гагрском районе Абхазии пропала россиянка. Её в последний раз видели в районе ущелья реки Жоэквара.
Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района в ущелье реки Жоэквара ведут поиски гражданки Российской Федерации Елены Федотовой, 1977 года рождения, — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что сигнал о пропаже Федотовой поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:03 по мск. По словам очевидцев, последний раз пропавшую видели именно в районе Жоэкварского ущелья.
В Абхазии ранее сотрудниками МЧС был найден турист из Москвы, который заблудился в горах в Гагрском районе. Спасатели призывают всех гостей страны быть предельно осторожными, а также соблюдать установленные правила безопасного поведения.
Как писал NEWS.ru, турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица в Абхазии, найден живым и невредимым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны. По её данным, мужчина пропал в лесу в районе смотровой площадки на озере Рица.
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