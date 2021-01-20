Россиянка пропала в ущелье в Абхазии

https://static.news.ru/photo/b58913a2-5b22-11eb-b40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsra.info

В Гагрском районе Абхазии пропала россиянка. Её в последний раз видели в районе ущелья реки Жоэквара.

Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района в ущелье реки Жоэквара ведут поиски гражданки Российской Федерации Елены Федотовой, 1977 года рождения, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что сигнал о пропаже Федотовой поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:03 по мск. По словам очевидцев, последний раз пропавшую видели именно в районе Жоэкварского ущелья.

В Абхазии ранее сотрудниками МЧС был найден турист из Москвы, который заблудился в горах в Гагрском районе. Спасатели призывают всех гостей страны быть предельно осторожными, а также соблюдать установленные правила безопасного поведения.

Как писал NEWS.ru, турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица в Абхазии, найден живым и невредимым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны. По её данным, мужчина пропал в лесу в районе смотровой площадки на озере Рица.