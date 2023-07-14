Россиянина экстрадировали в США из Эстонии из-за контрабанды Минюст США сообщил об экстрадиции из Эстонии в Штаты россиянина Конощенка из-за контрабанды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин России Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в Соединенные Штаты по обвинению в контрабанде, говорится в сообщении на сайте Минюста США. По данным ведомства, россиянин уже сегодня предстанет перед судом в Нью-Йорке.

Сегодня днем ​​Вадим Конощенок предстанет перед судьей <...> в федеральном суде Бруклина по обвинению в заговоре и других обвинениях, связанных с глобальной сетью закупок и отмыванием денег от имени правительства РФ. Конощенок, гражданин России и предполагаемый сотрудник ФСБ России, был арестован в Эстонии на основании ордера на предварительный арест, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года, — говорится в сообщении Минюста США.

Конощенка задержали, когда он пытался выехать из Эстонии в Россию с грузом из 35 различных типов полупроводников и электронных компонентов. Некоторые из них изготовлены в США и подлежат экспортному регулированию. В прокуратуре считают, что такую продукцию Конощенок получал от Браймана, который мог использовать подставные фирмы и счета, открытые Ермоленко.

Ранее суд в Нью-Йорке обвинил четырех россиян в закупке электроники в обход санкций. Речь идет о продукции военного и двойного назначения, которую российские граждане якобы «покупали и переправляли» в Россию через сеть подставных фирм и счетов в различных странах. Фигурантами дела числятся Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. По версии суда, они действовали с 2017 года.