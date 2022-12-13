В США четырех россиян обвинили в закупке электроники в обход санкций

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

Суд в Нью-Йорке обвинил четырех россиян в закупке электроники в обход санкций. Речь идет о продукции военного и двойного назначения, которую российские граждане якобы «покупали и переправляли» в Россию через сеть подставных фирм и счетов и в различных странах, говорится в материалах суда, выдержку из которых приводит РИА Новости.

Фигурантами дела числятся Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. По версии суда, они действовали с 2017 года.

Подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова <...> незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США <...> для российских конечных потребителей, — сказано в судебных документах.

Продукция, которая закупалась россиянами, включала передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, которое используется в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений, утверждают американские власти.

Где сейчас находятся обвиняемые, в материалах дела не уточняется. Основным подозреваемым проходит Евгений Гринин, включенный в санкционные списки. Обвинения гражданам РФ были предъявлены в сентябре, однако обнародованы они только сейчас.

Ранее представители Еврокомиссии сообщили о подготовке директивы, которая определяет список «преступных» действий по обходу санкций. Документ, подчеркнули в ЕК, позволит избавиться от имеющихся лазеек. Директива должна помочь в удержании тех, кто нарушает антироссийские ограничительные меры ЕС.