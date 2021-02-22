Россияне с 1 марта смогут ездить в Грузию при отрицательном тесте на COVID

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Россияне с 1 марта 2021 года смогут ездить в Грузию при отрицательных результатах теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили во время брифинга по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что сухопутные рубежи Грузии до сих пор остаются закрытыми для путешественников. Кроме того, въезжающие в Польшу со следующей недели должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский. По словам главы ведомства, пограничной охране потребуется как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что от лидеров Евросоюза требуют ясности в том, что касается введения паспортов вакцинации. На соответствующем решении настаивает Греция, которая пытается в сжатые сроки реанимировать туристический поток. Однако пока что внутри евросообщества нет единого мнения по поводу передвижения между странами. Определённости в этом вопросе ждут от переговоров по видеосвязи 25 февраля, когда Евросовет должен будет обсудить развитие пандемии.