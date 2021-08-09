Россия ввела персональные санкции против нескольких граждан Великобритании

В отношении нескольких британских граждан принято решение о введении персональных санкций. Об этом говорится на сайте МИД России.
Данное решение
Также в МИД подчеркнули, что лицам, которые попали под персональные санкции, запрещён въезд в Россию. Москва призвала Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной политики в отношении РФ.
Ранее в Европарламенте заявили, что при расследовании инцидента с самолётом Rayanair в Минске надо изучить «роль России» и ввести санкции против россиян. Отмечается, что любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека.