Россия ввела персональные санкции против нескольких граждан Великобритании

В отношении нескольких британских граждан принято решение о введении персональных санкций. Об этом говорится на сайте МИД России.

Данное решение принято в качестве ответных мер. В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года и апреле 2021 года британское правительство ввело персональные санкции против россиян из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике. Российская сторона считает данные выпады Лондона необоснованными.

Также в МИД подчеркнули, что лицам, которые попали под персональные санкции, запрещён въезд в Россию. Москва призвала Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной политики в отношении РФ.

Ранее в Европарламенте заявили, что при расследовании инцидента с самолётом Rayanair в Минске надо изучить «роль России» и ввести санкции против россиян. Отмечается, что любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека.