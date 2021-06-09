Европарламент призвал ввести санкции против РФ из-за инцидента с Rayanair

https://static.news.ru/photo/80a89af8-c95a-11eb-b458-96000091f725_660.jpg

Европарламент считает, что при расследовании инцидента с самолётом Rayanair в Минске надо изучить «роль России» и ввести санкции против россиян, сказано в проекте резолюции.

Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека, — сказано в документе.

В нём также говорится о необходимости ввести санкции против самой Белоруссии: в частности, в области нефти, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности.

Европейские чиновники планируют рассмотреть вариант отключения Белоруссии от системы международных платежей SWIFT. И призовут к проведению международной конференции «Будущее демократической Белоруссии» по разрешению кризиса в стране.

Белорусским дипломатам при этом хотят ограничить доступ в здание ЕП в Брюсселе, а также пересмотреть обмен информацией с посольством Белоруссии.

Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. С таким призывом выступил 30 мая председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. Он отметил, что ситуация между ЕС и РФ является «очень напряжённой».