Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Японией и Сербией

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В России принято решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает ТАСС, рейсы Москва — Белград, а также Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва — Токио и один Владивосток — Токио.

Отмечается, что решение было принято с учётом мнения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение было принято исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности, — сообщили в штабе.

При этом в организации также приняли решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Более того, оперштаб продолжает работу над расширением списка стран, с которыми авиасообщение может быть возобновлено. При этом осуществляется мониторинг ситуации в странах-кандидатах.

Кроме того, в оперштабе напоминают путешественникам о необходимости соблюдать меры безопасности — сокращении посещений общественных мест, ношении масок и перчаток, использовании антисептиков.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы. Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. При этом в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта. Египет принимает справки на английском и арабском языках как в цифровом, так и в бумажном виде. В Дубае настаивают, что справка должна быть в печатном варианте и исключительно англоязычной.