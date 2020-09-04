В АТОР рассказали о правилах посещения Египта, Мальдив и ОАЭ для россиян

https://static.news.ru/photo/b2f62b40-ef50-11ea-8e18-fa163e074e61_660.jpg Мальдивы Фото: Martin Moxter/imagebroker.com//Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы.

Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус, пишет РИА Новости.

При этом в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта. Египет принимает справки на английском и арабском языке как в цифровом, так и в бумажном виде. В Дубае настаивают, что справка должна быть в печатном варианте и исключительно англоязычной.

По прибытии в ОАЭ туристов попросят сдать ещё один ПРЦ-тест, предупреждает АТОР. В других странах дополнительные тесты проводятся только при появлении симптомов простуды.

При посещении любой из трёх стран туристам потребуется медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение от COVID-19. Авиакомпания Emirates включила такую страховку в стоимость авиабилета.

Россия с 3 сентября возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Ранее границы также были открыты с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Ранее NEWS.ru писал о правилах посещений Египта. Так, туристов из других стран принимает только аэропорт Каира, и всем путешествующим на курорты придется добираться до места отдыха местным транспортом.