Мир

Россия рассчитывает на скорейшее назначение спецпредставителя ООН по Ливии

16:52, 04 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ надеется, что спецпредставитель генсека ООН по Ливии будет назначен в скорейшем времени.

Подтверждаем центральную роль ООН в ливийском урегулировании и рассчитываем на скорейшее назначение специального представителя генерального секретаря ООН, который пользовался бы доверием сторон конфликта, — передаёт заявление российского диппредставительства ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с лидером Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Они обсудили военное противостояние в Ливии.

Меркель считает, что не существует военного решения этого конфликта, поэтому стороны должны прекратить огонь и двигаться в сторону прогресса в политическом вопросе.

NEWS.ru писал, что Хафтар 9 марта посетил Париж.

В настоящий момент в Ливии существует двоевластие. ООН признало правительство национального согласия, Халифа Хафтар поддерживает Восточное правительство.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях