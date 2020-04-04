Россия рассчитывает на скорейшее назначение спецпредставителя ООН по Ливии

https://static.news.ru/photo/39ffa09c-767c-11ea-8c9c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МИД РФ надеется, что спецпредставитель генсека ООН по Ливии будет назначен в скорейшем времени.
Подтверждаем центральную роль ООН в ливийском урегулировании и рассчитываем на скорейшее назначение специального представителя генерального секретаря ООН, который пользовался бы доверием сторон конфликта, — передаёт заявление российского диппредставительства ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с лидером Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Они обсудили военное противостояние в Ливии.
Меркель считает, что не существует военного решения этого конфликта, поэтому стороны должны прекратить огонь и двигаться в сторону прогресса в политическом вопросе.