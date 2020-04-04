Россия рассчитывает на скорейшее назначение спецпредставителя ООН по Ливии

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Мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления по поводу ситуации с коронавирусом в стране перепутал слова и назвал заболевших подростков неполноценными.

Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка, — сказал политик. Его речь переводила сурдопереводчик. Запись выступления опубликована на YouTube. Пользователей подобная оговорка ввела в недоумение. Они начали...