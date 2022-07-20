Россия призвала генсека ООН содействовать закрытию сайта «Миротворец» Россия в письме генсеку ООН призвала его содействовать закрытию сайта «Миротворец»

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Оказать воздействие на власти Украины ради закрытия проекта «Миротворец» призвала Россия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом говорится в соответствующем письме, направленном в адрес генсека. Оно имеется в распоряжении ТАСС. Там, в частности, указано, что в базу данных «Миротворца», помимо взрослых, внесены 327 несовершеннолетних.

Мы вновь подчеркиваем, что злонамеренная практика раскрытия личных данных несовершеннолетних, на которую власти в Киеве закрывают глаза, абсолютно неприемлема и должна получить осуждение со стороны ООН, поскольку несет непосредственную угрозу безопасности детей, — говорится в тексте.

В связи с этим Россия просит Гутерриша «предпринять необходимые шаги» для привлечения внимания властей Украины к действиям проекта с целью дальнейшего его сворачивания.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш скоро получит от России информацию о 327 детях, которых Украина внесла в базу данных сайта «Миротворец». Он добавил, что российская сторона уже обращалась к Гутерришу с просьбой исключить из списка «Миротворца» девочки из Луганска Фаины Савенковой, но результата не было. Личная информация о ребенке до сих пор находится на сайте.