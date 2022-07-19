ООН получит от России данные о 327 детях, внесённых в базу «Миротворца»

Фото: shutterstock

Генсек ООН Антониу Гутерриш скоро получит от России информацию о 327 детях, которых Украина внесла в базу данных сайта «Миротворец». Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он добавил, что российская сторона уже обращалась к Гутерришу с просьбой исключить из списка «Миротворца» девочки из Луганска Фаины Савенковой, но результата не было. Личная информация о ребенке до сих пор находится на сайте.

Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю, — сказал Полянский.

Дипломат также назвал страны Запада соучастницами «преступлений против детей в Донбассе». По его словам, Запад закрывает глаза на то, что ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру региона — детские сады, школы и больницы, причем для убийства детей используется в том числе британское, немецкое, французское, чешское оружие. По его данным, за несколько месяцев только в ДНР погибло 249 мирных жителей, включая 16 детей.

При этом Россия категорически отвергает информацию о том, что детей с Украины якобы насильно вывозят с территории страны, уточнил дипломат. Он отметил, что цель Москвы — не похищение детей, а «защита населения Донбасса от действий киевских властей».

Читатели французского издания Le Figaro ранее потребовали возмездия для президента Украины Владимира Зеленского за преступления против мирных жителей Донбасса. В качестве меры наказания за поступки и решения украинского главы комментаторы избрали пожизненное заключение. Французы посчитали, что именно Зеленский ответственен за «убийства женщин и детей» на Украине.