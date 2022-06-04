Французы потребовали пожизненного заключения для Зеленского Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за преступления против жителей Донбасса

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Читатели французского издания Le Figaro потребовали возмездия для президента Украины Владимира Зеленского за преступления против мирных жителей Донбасса. В качестве меры наказания за поступки и решения украинского главы комментаторы избрали пожизненное заключение. Французы посчитали, что именно Зеленский ответственен за «убийства женщин и детей» на Украине.

У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю, — высказался один из комментаторов.

Другой читатель назвал Зеленского «украинским мясником», который руководит целой «армией киллеров». Пользователь под ником claudejacquem раскритиковал и союзника Украины, американского президента Джо Байдена, назвав его «военачальником-катастрофой».

Байден — военачальник-катастрофа, который думает только об интересах Америки, — заявил читатель Le Figaro.

Ранее аудитория французской газеты в комментариях выступила за отставку Зеленского. Один из подписчиков ежедневника пошел дальше и назвал четыре варианта завершения президентской карьеры украинского главы: среди них 3 варианта казни или самоубийство.