Россия призвала белорусские власти и протестующих к сдержанности

https://static.news.ru/photo/936aa7f2-daeb-11ea-8925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Российская сторона призывает власти Белоруссии и участников протестов «к разумности и сдержанности», сообщил информированный источник из РФ.

По его словам, Москва рассчитывает, что после выборов в Белоруссии всё будет проходить в рамках закона и без насильственных мер.

Мы рассчитываем на то, что те, кто проиграл, примут результаты выборов, а те, кто победил, не будут слишком строго относиться к проигравшим, — сказал источник в комментарии для РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил противоречивую информацию о погибших в результате массовых протестов в стране. Тихановская надеется, что она не будет подтверждена, так как «это будет началом конца».

Команда Тихановской не признала итоги прошедших накануне выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать. В её штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и потребовали мирной передачи власти.

9 августа в Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек.

Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение. Также она призвала всех участников остановить насилие на акциях протеста.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04% и Сергей Черечень — 1,13%.