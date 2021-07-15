Россия ответила на заявление талибов о трёхмесячном перемирии

Заявление боевиков «Талибана» (запрещено в России) о трёхмесячном прекращении огня в Афганистане при условии освобождения семи тысяч заключённых и исключения движения из чёрного списка ООН является позитивным. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Его слова приводит РИА Новости.

Хотя мы предпочли бы не трёхмесячное, а более длительный период перемирия, — подчеркнул Кабулов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американского военного контингента. Талибы захватили четыре района в провинциях Кандагар, Фарах и Парван. Позже стало известно, что афганские силовики ликвидировали главу службы разведки движения Кари Шагаси. Операция была проведена ночью 12 июля в провинции Логар.

Ранее талибы заявляли, что готовы прекратить огонь в Афганистане лишь только после достижения политической договорённости. Представитель движения Сухейль Шахин рассказал, что переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, стороны конфликта обсуждают по нему дорожную карту политического урегулирования и только потом могут приступить к дискуссиям о прекращении огня.