Россия ограничила поставки овощей и фруктов из Египта, Ирана и Турции

Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Египта, Ирана и Турции. Об этом говорится в письме столичного Роспотребнадзора ретейлерам от 15 декабря, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что речь не идёт о полном запрете овощей и фруктов, ограничения в импорте касаются продукции только нескольких зарубежных предприятий, в которой выявлены пестициды.

Под ограничениями оказались апельсины и мандарины, виноград и гранат, лимоны и перец. Магазинам предписали изъять с полок овощи и фрукты указанных производителей.

Запрет наложен на шоколадные яйца, кукурузную лапшу, вермишель и чипсы, которые производились на ряде заводов в Китае. В их образцах при лабораторных исследованиях выявлены ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.

Меры Роспотребнадзора не должны вызвать перебоев в поставках и привести к росту цен, отметили в Минсельхозе. В ведомстве назвали незначительной долю товаров попавших под запрет предприятий в общем объёме импорта.

Ранее стало известно, что в начале ноября Россия приостановила ввоз из Турции лимонов, в которых были обнаружены пестициды. Концентрация ядовитых веществ во фруктах превышает максимально допустимый уровень, сообщил Роспотребнадзор. Мера предпринята для того, чтобы избежать отравлений среди россиян. Уже ввезённые из-за границы лимоны изъяты из оборота.