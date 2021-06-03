Россия не вошла в новый список ЕС для открытия границ

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Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Россия снова в этот список не вошла. Документ был обнародован в четверг, 3 июня.

В обновлённом списке для открытия границ к странам, которые уже были в перечне, присоединилась Япония. Россия вместе с Соединёнными Штатами туда не попали.

В список до включения Японии входили Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай. Отмечается, что все страны должны подтвердить взаимность в открытии границ.

В конце мая ЕС обнародовал перечень критериев, соответствие которым помогает странам попасть в список для открытия границ. Необходимо, чтобы количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Кроме того, при составлении документа учитывается и процесс вакцинации населения в стране — этот показатель ранее в правилах отсутствовал. В целом критерии обозначаются следующим образом: эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также так называемые экономические и социальные соображения.

Сперва в список входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.

Ранее стало известно, что европейские страны разрешили въезд на территорию Европы полностью вакцинированным от коронавируса туристам. С июня в ЕС начала работать система сертификатов о вакцинации. Документы выдаются переболевшим коронавирусной инфекцией, людям с прививкой, а также тем, кто имеет взаимно признанный тест о том, что у него нет COVID-19.